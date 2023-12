Blitz ambientalista al Duomo di Torino | Messa interrotta

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion ha interrotto ladi metà mattina, aldi: "Abbiamo voluto portare l’attenzione dei fedeli sulle parole del pontefice sulla crisi climatica". L'arcivescovo: "Laè un momento di preghiera e in quanto tale dev’essere rispettata, anche e soprattutto da coloro che dichiarano di voler operare nel rispetto di tutti"

