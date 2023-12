Biathlon | Cdm | Jeanmonnot concede il bis nella pursuit di Oestersund e Vittozzi nona

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. - (Adnkronos) - Seconda vittoria consecutiva per LouCoppa del mondo femminile di. La francese, reginasprint di sabato, si è regalata un altro trionfo con un finale imponenteche ha chuso la tappa diquale ha preceduto di un soffio Franziska Preuss, che pareva avviata al successo, ma non ha fatto i conti con lo stato di forma della francese, unica della top ten odierna a non avere commesso errori al poligono di tiro. Completa il podio l'altra tedesca vanessa Voigt a 18?5, mentre le due azzurre di punta Lisae Dorothea Wierer si sono difese con i denti, in una settimana in cui non erano al top della condizione, certamente non ...