Benvenuti a Samdal-ri | Trama | cast e trailer del nuovo k-drama di Netflix

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)-ri è la prima novità di dicembre 2023 targata. Si tratta di un romantico K-disponibile sulla piattaforma di streaming dal 2 dicembre. I protagonisti di Welcome tori (questo il titolo in inglese) sono una fotografa che in un periodo di difficoltà decide di tornare nella sua città Natale e un ragazzo che, dopo aver perso la madre durante una tempesta, si è messo a studiare i fenomeni meteorologici. I due, cresciuti insieme, si ritrovano dunque dopo molti anni e si riaccende il sentimento rimasto nascosto per tutto il tempo. Una fotografa caduta in disgrazia torna nella sua città natale e si imbatte in un amico d’infanzia, riaccendendo una storia d’amore rimasta in sospeso. Sinossi ufficialea ...