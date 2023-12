Altre News in Rete:

Elodie al centro dei riflettori per i vestiti sempre più striminziti, cosa ne penserà Andrea

il suo look, da capo a piedi, è interamente griffata Giorgio Armani Privé. Il completo black&... L'ex diRodriguez ha scelto come calzature, dei mocassini di pelle nera. Andrea e Elodie non ...

Belen, tutto pronto per il ritorno in tv con Mara Venier (passa alla Rai): la cena prima di Domenica In leggo.it

Belen Rodriguez e Fedez a “Domenica In” Tv Sorrisi e Canzoni

Belen Rodriguez e Fedez a “Domenica In”

Sara Belen Rodriguez, da tempo assente sugli schermi, ad aprire con Mara Venier la puntata di “Domenica In ”, in onda il 3 dicembre alle 14 su Rai1. Belen, in una lunga intervista si racconterà a ...

Belen torna in tv a Domenica In (passa in Rai). Mara Venier farà vedere l'intervista a Fedez che era saltata la settimana scorsa

Dopo mesi di assenza dalla tv, e un'intervista saltata (per motivi organizzativi) la settimana scorsa, il ritorno di Belen Rodriguez sul piccolo schermo sembra essere ormai certo: la ...