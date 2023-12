Belen su Stefano | “Tradita con 12 signorine | sono entrata in depressione | pesavo 49 kg”

Altre News in Rete:

Belen a Domenica In: "E' arrivata la depressione, sono caduta in basso"

nel recente passato è tornata insieme aDe Martino, prima della nuova separazione. "L'ultima volta non è nemmeno iniziata", dice la showgirl. "Il matrimonio non è finito per un ...

Belen: «Dopo la scoperta dei tradimenti di Stefano De Martino sono caduta in depressione, mi sono sentita sola ilmessaggero.it

Belen: "Stefano aveva 12 amanti. Ricoverata in clinica, stavo morendo"

I tradimenti di Stefano, la depressione, il ricovero "I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell'amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso" ha detto ...

Belen: «Dopo la scoperta dei tradimenti di Stefano De Martino sono caduta in depressione, mi sono sentita sola»

«Dalla Genesi all'Apocalisse»: così Belen Rodriguez ha riassunto la sua intervista a Domenica In. Un racconto di tutta la sua storia, tra alti e bassi, direttamente nel ...