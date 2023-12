Belen Rodriguez | “Tradita da Stefano De Martino | sono caduta in depressione”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 3 dicembre 2023) Era ormai da qualche mese chenon rilasciava alcuna intervista, proprio per questo la sua presenza nello studio di Domenica In era attesissima, ben sapendo come questa potesse essere l’occasione per conoscere per la prima volta la sua versione dei fatti sui cambiamenti avvenuti nella sua vita nell’ultimo periodo. I temi affrontatistati tanti, dall’ennesimo addio aDe, che questa volta sembra essere definitivo, al nuovo amore con Elio Lorenzoni, ma senza dimenticare uno sguardo alla sua carriera, visto che attualmente lei non risulta essere impegnata in alcun programma Tv. E il confronto con Mara Venier non ha deluso le aspettative. La showgirl ha sottolineato quanto sia importante per lei il sostegno della sua famiglia di origine, che ormai da tempo vive in Italia, ...