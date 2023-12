Belen Rodriguez svela perché ha lasciato Mediaset | “Ero completamente smarrita”

Altre News in Rete:

Belen a Domenica In: "E' arrivata la depressione, sono caduta in basso"

, ospite di Mara Venier, si confessa oggi nel salotto di Domenica In. "Penso di essere sempre stata in salute. Poi la depressione, una bruttissima malattia, è venuta a bussare alla mia ...

Domenica In, puntata d’eccezione con Fedez e Belén Rodríguez: cosa vedremo Libero Magazine

Domenica In, da Fedez a Belen Rodriguez, passando per Bruno Vespa e Nino D'Angelo: tutti gli ospiti di oggi ilmessaggero.it

Domenica In, Belen sconvolgente: “Stefano Tradita con 12 donne”

Le rivelazioni di Belen Rodriguez che è tornata in televisione dopo mesi di assenza confidandosi con Mara Venier ...

Belen: «Stefano De Martino mi ha tradito con più di 12 donne. Sono caduta in depressione, ma lui pensava al lavoro»

Belen sceglie di affidarsi alla zia Mara Venier per fare il suo ritorno in televisione (e in Rai), e lo fa con una bellissima intervista a Domenica In. Una chiacchierata cuore a cuore con una ...