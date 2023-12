(Di domenica 3 dicembre 2023) Finalmenteè tornata in tv e si èta in una lunga intervista nel salotto di Mara Venier aIn.

Altre News in Rete:

Belén Rodriguez si racconta a Domenica In: "Tradita più di 12 volte, sono caduta in depressione."

Un ritorno a lungo atteso quello diin tv: oggi, domenica 3 dicembre, la showgirl e conduttrice si è raccontata in una lunga intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In , tornando per la prima volta in ...

Belen Rodriguez condivide una nuova foto col compagno Elio: ''E' un brav’uomo'' Gossip News