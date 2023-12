Altre News in Rete:

Belen Rodriguez shock: "Non mangiavo più, 20 giorni in clinica per depressione"

Leggi Anchedimagrita: 'Mesi complicati, ho perso 7 chili' Leggi Anche Fabrizio Corona: 'non sta bene', mamma Veronica e Ceciliain aiuto La depressione 'Sono finita in una bella ...

Belen Rodriguez, l'anno più terribile della mia vita Agenzia ANSA

Belen dalla Venier: «È stato l’anno più difficile»

Sono caduta in basso, più in basso di così non si poteva». Belen Rodriguez si confessa così a Mara Venier, in una lunga intervista andata in onda a Domenica In. «Sono finita in una bella clinica per ...

Paola Ferrari contro Belen dopo Domenica In: "Per sembrare una santa…"

La giornalista impallina la showgirl argentina che durante la trasmissione di RaiUno si confessa da Mara Venier ...