Belén Rodriguez | «Ho sofferto di depressione | sono crollata | è stato l' anno peggiore della mia vita»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 dicembre 2023) La showgirl ha raccontato di quando si è «persa» e si è trovata da sola ad affrontare la malattia: «Stefano De Martino non ha saputo essere un marito, perché non ama, o almeno non ama me». Elio Lorenzoni? «Con lui sto vivendo un sogno, abbiamo intenzione di sposarci»