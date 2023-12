Belen lancia una frecciatina a Mara Venier | Non ci provare con il mio uomo - La reazione della zia è imperdibile video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una serata tra amiche prima dell'atteso colloquio.Rodriguez e, due volti familiari del panorama televisivo italiano, stanno per svelare alcuni dei segreti più nascostivita dell'affascinante showgirl in una lunga intervista. Prima di questo evento,ha deciso di organizzare una cena a casa sua, a Roma, alla quale hanno partecipato anchee il suo partner. Un momento di convivialità traRodriguez eLa serata è stata resa pubblica grazie alle storie Instagram di, che ha condiviso un momento divertente in cuimostra qualcosa sul suo smartphone a Elio, il fidanzato di. Questa situazione ha provocato una ...