Belen a Domenica In | “E’ arrivata la depressione | sono caduta in basso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 dicembre 2023) La showgirl argentina a Mara Venier: "E' stato l'anno più difficile della mia vita" "Laè venuta a bussare alla mia porta. E' stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto.in, più indi così non si poteva".Rodriguez, ospite di Mara