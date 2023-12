Beatrice Luzzi | accusata senza pietà | spunta un video rarissimo che spiattella tutto Rischia grosso

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 dicembre 2023) La rete non perdona: uninequivocabile inchioda, il suo percorso al “Grande Fratello” è già scritto.rappresentadubbio uno dei protagonisti più interessanti ed amati nell’attuale edizione del “Grande Fratello”, ed ha conquistato anche il cuore del conduttore Alfonso Signorini. L’anchorman del reality, in effetti, la punzecchia regolarmente nel corso dei prime time, ed ha persino ammesso durante un’intervista di covare una preferenza personale per la fulva concorrente. L’attrice di “Vivere” ha favorito lo sviluppo di parecchie dinamiche all’interno del loft di Cinecittà, a partire dal complicato rapporto di amore e odio con il collega Massimiliano Varrese. In seguito,ha ...