Basket | Serie A1 2023 2024 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di domenica 3 dicembre 2023) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Alte le aspettative che ogni squadra porta con sé, con la volontà di fare un campionato all’altezza: ricomincia la caccia all’Olimpia Milano, detentrice del titolo, e la sua lotta costante con la Virtus Bologna, ma sono numerose le outsider che puntano a un posto tra le migliori otto per poi provare il colpaccio ai playoff. REGOLAMENTOA1Virtus Segafredo Bologna 16pt (8V, ...

Altre News in Rete:

Basket, Serie A1 2023/2024: la Virtus Bologna torna a vincere, Tortona cede 99 - 70

La cronaca di Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona 99 - 70 , posticipo della decima giornata dellaA1 2023/2024 di. Dopo le sconfitte contro Brindisi e Bayern Monaco, gli uomini di coach Luca Banchi tornano alla vittoria con una prestazione convincente ai danni della 'malcapitata' ...

Givova Scafati Basket ko contro la Germani Brescia (83-89) Ottopagine

Basket, Serie A: altro ko per Milano a Sassari, Brescia ok, crolla Venezia - Sportmediaset Sport Mediaset

Techfind Serie A1 - Tutti i risultati e le statistiche della decima di andata

Il big match della decima giornata di Techfind Serie A1 si chiude con la netta vittoria dell ... che in casa ha la meglio su Oxygen Roma Basket per 84-73 e che si issa così al quarto posto in ...

Serie B: i Blacks cadono a Jesi. fatale un brutto secondo quarto

I Blacks perdono a Jesi pagando un secondo quarto in cui segnano soltanto 8 punti. La squadra ha comunque mostrato un buono spirito di reazione come ha sottolineato anche coach Lotesoriere nel post ...