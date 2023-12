Basket | Serie A1 2023 2024 | la Virtus Bologna torna a vincere | Tortona cede 99-70

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) La cronaca diSegafredo-Bertram Derthona99-70, posticipo della decima giornata dellaA1di. Dopo le sconfitte contro Brindisi e Bayern Monaco, gli uomini di coach Luca Banchino alla vittoria con una prestazione convincente ai danni della “malcapitata”avanti fin dai primi minuti e apparsa sempre in controllo, con un tabellino che alla fine vede sei giocatori diin doppia cifra e Shengelia best scorer a quota 16 punti. Ulteriore motivo di gioia in casaè il ritorno in campo di Achille Polonara, di nuovo a disposizione a due mesi dalla scoperta del tumore al testicolo per il quale il 32enne giocatore ...