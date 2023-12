Barzagli | «Mi sorprende che qualcuno metta in discussione Allegri»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Andrea, ex difensore e opinionista su Dazn, ha parlato della Juventus, die delle possibilità scudetto Andrea, ex difensore e opinionista su Dazn, ha parlato della Juventus, die delle possibilità scudetto. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: JUVE PRIMA – «Il primo posto della Juventus è meritato. La vittoria di Monza, conquistata in quel modo, è ancora più importante del pareggio nel derby d’Italia contro l’Inter». COSA E’ CAMBIATO – «è sempre lui, ma ha riportato la giusta mentalità, quella da vera Juve: non era scontato. E i risultati fanno il resto, aiutano squadra e giocatori a crescere in maniera esponenziale».CONFERMATO – «Midi più che, esternamente, ...