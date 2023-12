Banco Sardegna Sassari-Olimpia Milano | Lega Basket A | basta intoppi | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Inciampare ulteriormente, adesso, non è davvero più concesso. Guai a fallire nuovamente (e ripetutamente) nelle sfide all’interno dei nostri confini nazionali. Tra le maggiori delusioni di questa prima parte diA ci sono certamente le due formazioni che oggi, a orario di pranzo, si sfideranno per reperire una vittoria fondamentale per le rispettive classifiche. I padroni di casa disono invischiati nelle posizioni basse di questo torneo, ma arrivano a questo incontro dopo aver vinto in casa (79-76) contro Givova Scafati. Gli ospiti di, campioni d’Italia in carica, non sono riusciti a ingranare la marcia giusta in queste prime nove sfide nostrane: i meneghini sono attualmente sesti in graduatoria e arrivano a questo ...