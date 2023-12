Ballando con le Stelle | Wanda Nara in lacrime | il commento di Mariotto scatena di nuovo le critiche

Leggi su today

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una delle ultime coppie a scendere in pista nella settima puntata dicon leè quella formata dae Pasquale Larocca. Prima dell’esibizione, come di consueto va in onda il filmato che racconta come la concorrente ha vissuto la sua settimana, una settimana per lei...