Ballando con le stelle | le pagelle della settima puntata | “incidente” per Mammucari 8 | Tano passionale 9

Leggi su dilei

(Di domenica 3 dicembre 2023)con leè giunto allae la tensione è sempre più alta: manca pochissimo alla finale e le gara si fa sempre più serrata. La trasmissione di punta del sabato sera autunnale di Rai 1 non delude gli spettatori e anche nelladel 2 dicembre regala emozioni e colpi di scena. Il primo lo ha regalato proprio la conduttrice, Milly Carlucci, che ha anticipato che durante la serata saranno ben due le coppie eliminate. Unain cui, in un modo o nell’altro, si è parlato tantissimo di amore, di passione, del sentire ed esprimere nelle esibizioni le proprie emozioni. Tra piccoli incidenti e baci a sorpresa (ma attesi) lasi è rivelato scoppiettante. Teorompe i pantaloni in pista ...