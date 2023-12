Ballando con le stelle | Caprarica lascia il programma Interviene Milly Carlucci

Leggi su dilei

(Di domenica 3 dicembre 2023) Antoniolasciocon le: “Il medico mi ha detto che se non mi fermo mi faccio male”. Il giornalista lo ha detto alla fine della puntata andata in onda sabato 2 dicembre, quando si è trovato al ballottaggio con Carlotta Mantovan (poi eliminata) e Sara Croce.aveva annunciato in apertura diche le coppie eliminate durante la serata sarebbero state due, ma così non è stato, perché essendosi auto-eliminato, la scelta è caduta soltanto su un’ulteriore coppia.con le: eliminati sabato 2 dicembre La gara si fa serratissima acon le2023: sono le battute finali prima della chiusura. Dopo l’annuncio di ...