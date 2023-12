Balenciaga presenta la nuova collezione Fall 24 a Los Angeles

(Di domenica 3 dicembre 2023)sabato 2 dicembre la sua24 per le strade di Losin California. Il direttore creativo Demna Gvsalia introduce nuove varianti dei pezzi iconici riconoscibili del brand, esagerando nelle proporzioni che diventano XL per le sneakers e le borse. Protagoniste della sfilata Cardi B tra le indossatrici e varie celebrità ospiti tra cui Kim Kardashian, Kendall Jenner e Nicole Kidman comeambasciatrice del brand.24, la collaborazione con Erewhon e le novità La sfilata2024vede protagonista la collaborazione con Erewhon, negozio di alimentari cult a Losnon nuovo alle collaborazioni con i brand. La maison di moda ...

Altre News in Rete:

Balenciaga, la Pre - Fall 2024 sfila a Los Angeles tra le stelle di Hollywood

Anche le calzaturesono grandi. Anzi, diventano ancora più grandi di prima. Nella collezione Pre - Fall 2024 Demnanuove sneakers XL e morbidi stivaloni in stile UGG. Tra gli ...

Il caso dell'asciugamano di Balenciaga da 695 euro che sta facendo ... Vanity Fair Italia

Cristóbal Balenciaga, il teaser trailer della serie [HD] MYmovies.it

Nicole Kidman, Cardi B e Lil Wayne accolgono Balenciaga a Los Angeles

Hancock Park potrebbe non essere più lo stesso. In un luminoso sabato pomeriggio Balenciaga ha messo in scena la sua sfilata pre-fall 2024 in una strada chiusa del placido e verdeggiante quartiere che ...

Brigitte Nielsen torna sulle passerelle a sessant’anni e sfila per Balenciaga

Un outfit tipicamente Demna per Balenciaga. Demna ha portato in scena l'essenza di ... Lo stesso accessorio è stato presentato in passerella, un sacchetto con la scritta Erewhon, un market biologico ...