Avengers | Secret Wars | Patrick Stewart sul ritorno nel film come Professor X È una possibilità

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023)commenta le voci sul suonei panni diX inha risposto ai rumor che lo vedono tornare nei panni delX in uno dei prossimiMarvel. Da tempo infatti si sono diffuse le voci secondo cui Charles Xavier potrebbe apparire anche in, probabilmente accanto al Magneto di Ian McKellen. In una recente intervistaha commentato questi rumor: "Non posso né smentire né confermare ma è una. Hugh Jackman e io abbiamo considerato Logan ...