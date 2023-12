Avellino-Turris | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver conquistato il pass per i quarti di Coppa Italia di Serie C contro la Juve Stabia, l’affronta tra le mura amiche la. Fischio d’inizio fissato alle 20.45. All’appuntamento interno contro i corallino, la squadra di Michele Pazienza ci arriva con due sconfitte sul groppone: Giugliano prima, Picerno poi. In una settimana, dove il calcio è passato quasi in secondo piano visto la prematura scomparsa di Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti. Tornando alla stretta attualità, il tecnico di San Severo vede svuotarsi finalmente l’infermeria con i rientri di Fabio Tito e Thiago Cionek, quest’ultimo già in campo nella sfida di coppa contro le vespe. Unici assenti: Raffaele Russo e Lorenzo Sgarbi che in settimana si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione di ...