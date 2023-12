Avellino-Turris | il tabellino

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 20.45 la sfida al “Partenio-Lombardi” per la sedicesima giornata di Serie C. L’di Michele Pazienza ospita ladi Bruno Caneo. All’appuntamento interno la squadra biancoverde ci arriva dopo aver conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C ma con due sconfitte sulla testa: Giugliano prima, Picerno poi. I corallino sono reduci dal pareggio (1-1) contro l’Audace Cerignola, dopo l’inizio scoppiettante la marcia si è fermata: la vittoria manca dallo scorso ottobre contro il Potenza. Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Rigione; Ricciardi, Lores Varela, Palmiero, Armellino, Falbo; Patierno, Marconi. A disp: Pane, Pizzella, Pezzella, Mulè, Tito, Cionek, Sannipoli, D’Angelo, Maisto, Dall’Oglio, Gori, ...

