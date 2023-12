Auto elettriche in leasing a 75 euro al mese | come averle nel 2024

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’attuale rivoluzione nel settoremobilistico sta ponendo l’mobile al centro di un profondo cambiamento. Per realizzare un’autentica trasformazione, diventa imperativo rendere l’del futuro accessibile a tutti. In tale contesto, durante la Conferenza del Traffico e della Circolazione, promossa dall’mobile Club d’Italia, il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un innovativo progetto: l’introduzione delsociale per veicoli elettrici. Questa proposta presenta analogie con l’iniziativa intrapresa dal Presidente francese Emmanuel Macron per i suoi concittadini, che mira a implementare una lungo termine. Tale strumento consentirebbe alle famiglie a basso reddito di ...