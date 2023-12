Australian Open 2024 | gli italiani che faranno le qualificazioni C’è anche Fabio Fognini

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non è ancora giunto il momento delle entry list per ledegli, che sono destinate a uscire più in là nel mese di dicembre, ma si può già ragionare su un importante numero di giocatoriche andranno a Melbourne per giocarsi l’ingresso nel tabellone principale. E, almeno al maschile, il contingente sarà ampio. Posta la situazione di Flavio Cobolli (101 ATP da domani), che sesi trovasse appena fuori dal main draw a causa di alcuni ranking protetti potrebbe facilmente rientrare per i sempiterni forfait prima della compilazione dei tabelloni, è dache è destinato a partire il novero degli azzurri presenti nel tabellone cadetto. Il taggiasco entrerà nella classifica di lunedì da numero 106: non impossibile che ...