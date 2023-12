(Di domenica 3 dicembre 2023) Daniel Jarvis , meglio conosciuto sui social come Jarvo69 , ha colpito ancora. Durante idei gironi di Euro 2024 , che si sono svolti a Amburgo, è infatti partito in diretta un...

Altre News in Rete:

Audio porno ai sorteggi Uefa: chi c'è dietro allo scherzo e perché è già famoso

Durante i sorteggi dei gironi di Euro 2024 , che si sono svolti a Amburgo, è infatti partito in diretta unproveniente da unche ha messo in imbarazzo tutti i presenti in sala. Sul palco ...

Chi è l'autore dello scherzo dell'audio porno ai sorteggi di Euro ... Fanpage.it

Chi c'è dietro l'audio porno ai sorteggi di Euro 2024: non è la prima ... Corriere della Sera

Svizzera, sorteggio da urlo. L'imbarazzante fuori programma e le possibilità di passare

Alla 'Nati' poteva andare decisamente peggio. L'ombra di Daniel Jervis sull'audio porno trasmesso in diretta e il silenzio UEFA GERMANIA – Un sorteggio da urlo per la Svizzera di Yakin al prossimo ...

Chi c’è dietro l’audio porno ai sorteggi di Euro 2024

Per l’autore dello scherzo non è la prima volta: aveva fatto la stessa cosa a gennaio durante una partita di Fa Cup tra Liverpool e Wolverhampton ...