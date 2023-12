Attentato Parigi | chi è l’aggressore

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Islamico radicalizzato, Armand R. è nato in Francia nel 1997. Ieri sera ha aggredito e ucciso al grido di ‘Allah Akbar’ un turista tedesco vicino alla Torre Eiffel a. Due i feriti.è di nazionalità francese ma di origine iraniana, riporta Le Parisien. Era già stato arrestato nel luglio 2018 per un’azione violenta, poi condannato a cinque anni di carcere, di cui un anno con la sospensione. Era in cura psichiatrica, secondo il ministro dell’Interno Darmanin. Era nella lista S dell’Islam radicale e avrebbe detto alla polizia di voler morire da martire perché non sopportava che “gli arabi venissero uccisi in tutto il mondo”. È stato messo in custodia di polizia per omicidio e tentato omicidio. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.