Attentato a Parigi | uccide un uomo sotto la Tour Eiffel

(Di domenica 3 dicembre 2023) Terrore a, dove un ragazzo di 26 anni nato in Francia ma di origini siriane, noto alla polizia e con problemi psichiatrici, ha compiuto un. Il giovane ha aggredito con un coltello e un martello al grido di “Allah Akbar” un turistala Torre. Un tedesco nato nelle Filippine è stato ucciso e la sua compagna è rimasta ferita. Ferito anche unche ha tentato di difenderli. L’re è stato fermato con un taser (la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine) e arrestato dalla polizia. Ha poi dichiarato di “non poterne più dei musulmani che muoiono in Afghanistan e in Palestina“. Il presidente francese, Emmanuel Macron, da Doha in Qatar, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ha condannato “l’atto terroristico“. Foto ...