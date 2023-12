Attentato a Parigi | ecco chi è l’aggressore

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un uomo che ha ucciso un turista e ferito un altro con un coltello, era stato schedato come estremista ed era stato in carcere nel 2018 Islamico radicalizzato ed estremista. Ma innocuo. E’ questo che c’era scritto nella scheda di Armand R., l’uomo che nei pressi della Torre Eiffel ha aggredito i passanti al grido di Allah Akbar, ammazzandone uno e ferendone un altro. Armand è nato in Francia nel 1997, era stato schedato, ma sempre nella stessa scheda si diceva che non era pericoloso. E tanti sono così, ora però, dopo quanto accaduto il 2 dicembre, Macron e il ministro dell’Interno Darmanin vogliono ed esigono che siano riviste tutte le schede di tutte le persone che sono state registrate e individuate, che siano pericolose e non. Il luogo dove è rimasto ucciso un turista tedesco da un estremista a(X-Notizie.com)Alla fine, oltre alla vittima, sono stati due i ...