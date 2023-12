“Attacco insensato” Il dolore di von der Leyen dopo l' attentato choc a Parigi

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nella serata di ieri,è stata nuovamente teatro di terrore quando un individuo, identificato come Armand Rajabpour-Miyandoab, 26enne di origini siriane ma nato in Francia, si è scagliato contro un gruppo di turisti nel quartiere di Grenelle, nelle vicinanze della Tour Eiffel. Armato di martello e coltello, l'aggressore ha ucciso una persona e ferito altre due, gridando "Allah Akbar”. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare l'aggressoreun inseguimento, grazie all'utilizzo di un taser. Rajabpour-Miyandoab era noto alle autorità come soggetto "a rischio di radicalizzazione" e affetto da problemi psichiatrici. Durante l'arresto, avrebbe dichiarato di essere stanco della situazione dei musulmani in Afghanistan e in Palestina. La vittima dell'è un cittadino tedesco nato nelle Filippine. L'aggressore, ...