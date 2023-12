Atletica | Yeremchuk | ' record italiano è motivo d' orgoglio | ho fatto una gara intelligente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Valencia, 3 dic. - (Adnkronos) - “Finalmente sono riuscita a chiudere una maratona con una bella progressione!. Per me questo risultato è un grande, così come mi sento fiera di aver potuto indossare quest'anno la maglia azzurra. Sono felicissima per ile davvero grata agli italiani che mi trasmettono sempre tanto affetto. Credo di averuna, di questo sono particolarmente contenta". Queste le parole di Sofiia, dopo aver stabilito il nuovo primatodi maratona in 2h23'16" nelladi Valencia. "Ogni maratona è diversa, fa imparare qualcosa di nuovo e quella di Londra, dove avevo pagato la partenza veloce, per me è stata un insegnamento -prosegue la 29enne di origine ucraina-. Ma c'era anche un ...