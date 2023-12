Atletica | maratona Valencia | record italiano per Sofiia Yeremchuk

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. - (Adnkronos) - Splendida giornata per gli azzurri alladi. Nella gara femminileYaremchuk migliora ilcon 2h23:16 e dopo oltre undici anni toglie quasi mezzo minuto al primato di Valeria Straneo, stabilito con 2h23:44 a Rotterdam nel 2012. La portacolori dell'Esercito riesce a cogliere l'obiettivo correndo a ritmo costante intorno a 3:24-3:25 ogni mille metri, con un parziale di 1h11:44 alla mezza e una seconda metà più veloce grazie a un finale in crescendo, piazzandosi al nono posto. Quest'anno la 29enne nata in Ucraina, seguita a Roma dal tecnico Fabio Martelli, era già scesa a 2h24:02 in primavera sulle strade di Londra dove aveva staccato il pass per le Olimpiadi. Ecco i crono intermedi diYaremchuk ...