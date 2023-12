Assisi capitale delle neuroscienze | ricercatori da tutto il mondo per fare il punto sulle nuove scoperte scientifiche

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si è appena concluso all’Istituto Serafico diil “Secondo Congresso Internazionale sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e”, un’occasione per presentare lepiù recenti sui processi cerebrali che sono alla base dei disturbi del comportamento. In particolare, si è discusso circa la necessità di intervenire con diagnosi precoci e sempre più mirate, indispensabili per riconoscere tempestivamente i segnali di disagio che possono influenzare il comportamento fin dalla più tenera età. Tra i più giovani, infatti, negli ultimi anni si è registrato un aumento dei disturbi del neurosviluppo che, come ha spiegato nel corso del suo intervento Stefano Vicari, Professore dell’Università Cattolica di Roma, “è in parte legato anche alla pandemia. Basti pensare – ha aggiunto – che precovid i disturbi mentali ...