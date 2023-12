Aspettando Napoli-Inter con alcuni doppi ex

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Miltarono nel, nella Spal e nell. E’ facile pensare a Beniamino Di Giacomo e Ottavio Bugatti, ma nel campionato 1952-’53 che consegnò ai nerazzurri il sesto tricolore disputò una partita Sergio Morin, in seguito quattro stagioni in maglia partenopea transitando per Ferrara. Per quanto riguarda altri (ex del Biscione e del ‘Ciuccio’, nel ’50 Amedeo Amadei arrivava a ‘Città nuova’ dopo un biennio nella Beneamata. Nel torneo 1955-’56 nove presenze con il club meneghino per Achille Fraschini, in azzurro dal 1961 al ’65. Una ‘Roccia a’ Tarcisio Burgnich nelchiuse la carriera e quando quarantanove anni fa approdò nel capoluogo campano ritrovò Vinicio: da calciatore infatti il ‘Leone’ vestì la casacca partenopea nel 1975-’76. In quella squadra ...