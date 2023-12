Artigiano in Fiera | Gallo Reg Calabria | “Numeri in crescita nel settore | fiduciosi per il futuro”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Sono presenti tante aziende adin, ben 25 in più dello scorso anno. Tante delagricolo agroalimentare che hanno un'unica ambizione: la qualità. Sanno produrre bene, sanno trasformare ancora meglio" Così, Gianluca, assessore all'Agricoltura, risorse agroalimentari e Forestazione della Regione, ha risposto alle domande dei giornalisti all'interno della manifestazionein, in programma fino al 10 dicembre a RhoMilano.