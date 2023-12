Arte e tradizione | i presepi in concorso | i più belli saranno premiati con «L’Eco»

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’INIZIATIVA . Dal 4 dicembre al 7 gennaio si possono mandare al giornale le foto delle proprie creazioni: una giuria stilerà la classifica. In palio abbonamenti cartacei e digitali al nostro quotidiano e a Orobie. Ecco come pcipare.

Altre News in Rete:

HOUDA BAKKALI: "SORIA, NUOVE TECNOLOGIE E ARTE DIGITALE" AL PARADOR ANTONIO MACHADO

Portare queste tecnologie dirompenti è una sfida e trovo molto stimolante e arricchente che il mio lavoro si fonda con l', lae la storia di questa terra accogliente " commenta Houda ...

Arte e tradizione, i presepi in concorso: i più belli saranno premiati ... L'Eco di Bergamo

Le Veneri Italiche di Fazzini: il punto di incontro tra arte e innovazione Vanity Fair Italia

Parma è città del buon mangiare ma soprattutto del buon vivere. Sul fronte cibo vanta un paniere di eccellenze da fare invidia

Antica sede universitaria, è altresì un luogo affascinante per l’arte, l’architettura ... In città poi la ristorazione è eclettica: la tradizione detta la regola, ma non mancano fine dining con cucine ...

HOUDA BAKKALI: “SORIA, NUOVE TECNOLOGIE E ARTE DIGITALE” AL PARADOR ANTONIO MACHADO

Art - L’artista digitale Houda Bakkali ha presentato venerdì scorso al Parador Antonio Machado, “Soria: nuove tecnologie e arte digitale”, un progetto multidisci - Redazione James ...