Anticipazioni Amici 3 dicembre ed eliminati | il ritorno di Vessicchio e tutti gli ospiti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) In questo articolo, ledidel 3. Cosa vedremo su Canale 5 domenica 3alle ore 14.00? Tante sfide, sicuramente, ma anche tantia partire daldi Beppe. Sarà nel programma per giudicare la gara di canto, al suo fianco ci sarà il cantante Nek. Adla coreografa Nancy Berti sarà presente per dare il giudizio finale sulla sfida tra Nicholas e l’aspirante allievo di ballo, Michele. Restando in tema ballo, a valutare la gara dei ragazzi ci sarà un ex allievo: Francesco Mariottini, primo ballerino del Balletto di Montecarlo. La gara di improvvisazione di ballo sarà invece giudicata dalla coreografa Irma Di Paola. Per il canto, vedremo Beppee Nek nelle ...