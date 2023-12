Anita Olivieri e Greta Rossetti | le prime frizioni fra le due

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023, Spoiler puntata del 4 dicembre:discutono nel Reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, TENSIONI FRA LE DUE-ha subito avuto un confronto con, la quale le ha detto: “Mi sono rivista e ho sbagliato, ho chiesto scusa a chi dovevo chiedere scusa, ma io ce l’avevo principalmente con Angelica, ti chiedo ...

Altre News in Rete:

"Grande Fratello", Beatrice Luzzi contro il padre di Giuseppe Garibaldi: "È del sud difende a prescindere il figlio"

Leggi Anche 'Grande Fratello', provvedimento disciplinare per: ha infranto il regolamento del programma Leggi Anche 'Grande Fratello', Rosanna Fratello è una nuova concorrente E infatti il padre di Garibaldi non ha atteso molto prima di dire all'...

Anita Olivieri a Greta Rossetti: "Io al posto tuo non sarei entrata" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Provvedimento del GF contro Anita Olivieri: Tua madre ti ha mandato un biglietto dall'esterno Fanpage.it

Giuseppe Garibaldi e la forte difesa di Anita Olivieri

Rosanna si sta ancora ambientando in Casa e cerca di comprendere gli equilibri che governano la convivenza fra gli inquilini. La curiosità della cantante è alimentata dalla presenza in Cucina di Giuse ...

Grande Fratello, Greta Rossetti si scusa con Anita Olivieri che replica: “Al posto tuo non sarei entrata perché…”

Grande Fratello, Greta Rossetti si scusa con Anita Olivieri che replica: “Al posto tuo non sarei entrata perché…”.