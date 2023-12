Animali stressati dagli uomini | gatti | cervi e rane? Ecco cosa non sopportano di noi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Per noi, tutto sommato, è facile abituarsi alle loro esigenze. Basta una coccola al momento giusto, una carezza, una passeggiata, del cibo sano edfatto, il nostro animale è felice e quindi siamo felici anche noi. Ma avete mai provato a pensare che caos è per loro, cani, pesci rossi, ma anche cavalli o esemplari selvatici di qualsiasi specie - abituarsi o anche solo avvicinarsi alla vita umana? Sì, tipo le stattività di noi padroni, ma soprattutto tutte le diavolerie (loro, gli, le vedranno così) che ci caratterizzano la vita: cellulari, tombini, ascensori, tangenziali, automobili per noi sono comodità, per loro minacce che causano spaventi, traumi e purtroppo anche disgrazie.perché nella cronaca di tutti i giorni è sempre più facile leggere di disavventure o buffi ...