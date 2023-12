Angelica Baraldi lancia un appello ai fan | il messaggio di supporto per due gieffini

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023)si rivolge ai fan per supportare Mirko e Perla: ecco le dichiarazioni dell’ex gieffina via social…, è uscita dalla Casa del Grande Fratello lo scorso lunedì. L’ex gieffina era riuscita a stringere un ottimo legame con Mirko e Perla. Ieri sera nel corso dell’ultima puntata l’ex fidanzata di Mirko, Greta ha varcato la porta rossa della Casa sconvolgendo gli animi dei coinquilini. Leggi anche –> Grande Fratello, sono entrati dei biglietti nella Casa? L’indiscrezione Le parole dell’ex gieffina… Letizia a bordo della piscina ieri sera ha cercato di confortare Perla dopo l’ingresso in Casa di Greta. Letizia si rivolge alla telecamera e manda unad: “Angi forza, daje”. L’ex gieffina dopo aver visionato il video sul suo account Instagram ...