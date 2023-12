Ancora un attentato a Parigi in nome di Allah

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Torna la paura adopo l’attacco terroristico di ieri sera nella zona del Quai de Grenelle, dove un uomo identificato come Armand Rajabpour. armato di coltello e martello, al grido di “Akbar”, ha ucciso un cittadino tedesco-filippino e ha ferito altri due passanti. L’uomo è stato arrestato e la procura nazionale antiterrorismo sta indagando sui fatti. Secondo le prime informazioni, l'individuo, nato a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) nel 1997 di nazionalità francese, era conosciuto dalle autorità che lo avevano schedato come “Fiche S”. Armand R. sarebbe di origini iraniane e avrebbe preso in considerazione l'idea di partire per la Siria. Secondo il ministro degli Interni Gérald Darmanin, Rajabpour viveva con i suoi genitori a Essonne. Come scrive Le Parisien durante l'estate del 2016 aveva già progettato un attacco a La Défense e per ...