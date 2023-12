Amici 23 | il riassunto della puntata di oggi | Holy Francisco eliminato Tensione Zerbi-Pettinelli

Leggi su 361magazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)23, cosa è accaduto nellaodierna:saluta il programma di Maria De Filippipomeriggio è andata in onda su Canale Cinque una nuovadel talent23 di Maria De Filippi. Come è al solito abbiamo assistito alla gara di canto che ha visto primeggiare Mew e posizionarsi all’ultima piazza, che come voluto dalla prof Annaé quindi stato chiamato a lasciare la scuola, da ormai ex allievo. Spazio poi per la gara di ballo domenicale, dove non sono mancasti i colpi di scena. Nonostante fosse il primo classificato nella classifica stilata dal giudice Francesco Mariottini, è stata decretata la sospensione in giudizio, per Dustin ...