Amici 2023 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 3 dicembre

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023)– Chi ènel corso della puntata diin onda, domenica 3, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, èHoly Francisco. La sua coach Anna Pettinelli gli aveva dato l’ultima possibilità di riscatto, ma il cantante non è riuscito a ottenere i risultati sperati ed è. Maglia sospesa invece per Dustin. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme: CANTANTI Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi) Mew, 24 anni (scelta ...