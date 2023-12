America’s Cup | Max Sirena loda Luna Rossa | “Complimenti all’equipaggio | soddisfatto di un livello così alto di performance”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bilancio indubbiamente positivo perPrada Pirelli al termine delle Preliminary Regatta di Jeddah verso la 37ma edizione dell’Cup, in programma l’anno prossimo a Barcellona. Il sodalizio italiano ha recitato un ruolo da protagonista nel Mar Rosso, vincendo ben tre regate di flotta su otto e attestandosi in seconda posizione solamente alle spalle del defender Emirates Team New Zealand. Grandi passi avanti rispetto al primo confronto tra gli AC40 (classe monotipo, One Design) andato in scena lo scorso settembre a Vilanova per, anche grazie ad una nuova coppia di timonieri estremamente talentuosa che ha saputo dare spettacolo nelle acque dell’Arabia Saudita. Ruggero Tita e Marco Gradoni hanno alzato l’asticella in sostituzione dei “titolari” Francesco Bruni e James Spithill, ...