Amadeus a Domenica In | «Ecco a che ora finisce Sanremo 2024»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il primo atto diè arrivato con l'annuncio dei nomi dei cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 6 AL 10 febbraio prossimi.ha scelto, ancora una volta, il TG1 come sede per svelare a tutti i nomi degli artisti che si esibiranno in quello che sarà il suo quinto e ultimo Festival. Sarà una 74esima edizione spettacolare che vedrà protagonisti ben 30 cantanti sul palco (27 Big + 3 vincitori diGiovani 2023). Il conduttore e direttore artistico ha assicurato che non si faranno le ore piccole. Le cinque serate dia che ora finiscono? Non prima delle 2 di notte nonostante la presenza di trenta artisti in competizione tra loro: "Intanto vorrei tranquillizzarvi. Sono 30 cantanti, l'orario non verrà prolungato semplicemente perché ...