Altra notte violenta a Benevento | 37enne accoltellato in centro

E' comparsa ancora una volta un'arma da taglio. Alle ore 3.45 nella notte appena trascorsa tra sabato e domenica nei luoghi della movida sannita, tra i vicoli del centro storico, un uomo di 37 anni, residente a Casalduni, è stato raggiunto al petto da ripetuti fendenti ed è stato ricoverato d'urgenza in codice rosso presso l'Ospedale Fatebenefratelli. I contorni della vicenda non sono ancora stati ricostruiti, ma sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che stanno ricercando il responsabile del ferimento. E' probabile che sia scoppiata una rissa, scoppiata per motivi ignoti, e che alla fine sia comparso un coltello, ma non si tralasciano altre ipotesi.