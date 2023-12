Alitalia licenzia oltre 2700 dipendenti in cassa integrazione | i motivi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023)dà il via a uno degli ultimi atti prima di chiudere definitivamente i battenti,ndo 2.723 lavoratori. Si tratta di 2.688dell’ex compagnia di bandiera più i 55 diCityLiner, società satellite che operava su tratte brevi, che si trovano ina zero ore. In una lettera inviata ai sindacati, ai ministeri del Lavoro, dei Traporti e delle Imprese, i commissari del vettore in amministrazione straordinaria hanno annunciato “l’avvio di una procedura che determina, suo malgrado,menti per riduzione di personale”. Il maximento Nella comunicazione si legge che i lavoratori in Cigs non possono essere reimpiegati a causa di un’eccedenza di personale “sebbene non siano stati ultimati i processi ...