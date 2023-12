Alessandro Meluzzi colpito da un’ischemia cerebrale | le attuali condizioni dello psichiatra

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Paura per. Loe criminologo è statoda un malore mentre si trovava nel suo studio di Rimini. Secondo le prime fonti,sarebbe statoda una grave ischemia, la quale avrebbe costretto i medici a sottoporlo ad una lunga e delicata operazione. Un intervento di cui attualmente non si conoscono gli esiti.ricoverato per grave ischemia: come sta “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia ...