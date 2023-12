Albero di Natale vero o finto? Lo chiediamo all’esperta

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 dicembre 2023) Mancano poco più di venti giorni a2023 e meno di una settimana all’8 dicembre che è il giorno in cui per tradizione viene fatto l’di, proprio in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. Così cise preferire l’di. E loalla dott.ssa Eva Pastò, esperta